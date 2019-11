La Protezione civile regionale ha aggiornato lo stato di allerta meteo, confermando il livello Arancione sulle zone sottoposte a maggiore stress idrogeologico.

Sul territorio di Genova, da ponente fino al monte di Portofino e nel suo entroterra (zona B) l’allerta resta Arancione per piogge diffuse fino alle 18, poi Gialla fino a mezzanotte di oggi.

Sull’entroterra di ponente (zona D): Arancione per piogge diffuse fino alle 15, poi Gialla fino a mezzanotte. Sul Levante regionale (zona C): Gialla per piogge diffuse fino alle 18. Nell’entroterra di levante (zona E) : Gialla per piogge diffuse fino alle 15. A ponente (zona A): verde (nessuna allerta).

Nelle aree interessate dalle piogge, i livelli dei corsi d’acqua monitorati risultano stabili o in salita.

Ancora per qualche ora la convergenza fra la tramontana sul ponente e lo scirocco sul centro levante manterrà piogge diffuse sul centro regionale con possibilità di temporali fino a forti. Con l’avanzare della giornata salirà lo zero termico, determinando la fine delle nevicate alle quote più basse. Domani una tregua nelle precipitazioni con possibili schiarite, prima di un nuovo peggioramento a partire da giovedì.