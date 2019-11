«Tutto il trasporto pubblico locale che fa capo ad Amt è gratis, abbiamo deciso la gratuità dele linee di trasporto, bus, ascensori, funicolari e navebus, cercheremo di capire fino a quando sarà necessario, probabilmente siamo la prima città d’Italia a prendere una misura del genere. Tra una settimana verificheremo se questa misura dovrà essere prolungata». Lo ha annunciato il sindaco di Genova Marco Bucci oggi dopo un confronto in Regione.

«Amt – ha aggiunto Bucci – ha garantito il potenziamento delle linee sulle direttrici centro ponente e su quelle tra la Valpolcevera e il centro, la metropolitana avrà una frequenza di 5 minuti nelle ore di punta e di 7 minuti nel resto della giornata, anche la linea in valle Stura dell’azienda di trasporti provinciali Atp sarà gratuita.

Secondo il sindaco la gratuità temporanea dei mezzi Amt farà conoscere il trasporto pubblico a una nuova fascia di utenti che potranno apprezzarlo e servirsene anche dopo l’emergenza. «Mi aspetto in futuro un aumento dell’utenza» – ha detto.

Infine, Bucci ha rinnovato al governo la richiesta di investimenti sulle infrastrutture: «La città ha risposto bene a questa emergenza, Per quanto riguarda il governo, in passato abbiamo chiesto parecchi investimenti sulle infrastrutture, oggi come non mai bisogna tornare sull’argomento,prima cominciamo e prima avremo un sistema che sia all’altezza di una grande città europea, basta con le polemiche strumentali».