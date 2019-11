Aprirà domani mattina, 30 novembre, alle 9 la “Fiera di Natale” che, per il secondo anno consecutivo, si svolgerà in piazza della Vittoria e resterà aperta fino a martedì 24 dicembre. Saranno presenti oltre 100 banchi di merci varie e un angolo food di 7 operatori.

«La location di piazza della Vittoria – dichiara Paola Bordilli, assessore al Commercio – ha ottenuto il gradimento di clienti e operatori, provenienti anche da tutta Italia. Il mercato ha quest’anno un’attenzione particolare per i più piccoli, con l’allestimento di un angolo dedicato soprattutto ai più piccini: da domenica 1 dicembre sarà presente uno spazio dedicato con animazione, letture e giochi dedicati, ai giovani fruitori della Fiera. Inoltre fino al giorno 8 sarà possibile aiutare i folletti di Babbo Natale ad allestire la sua casetta che animerà poi l’area nei giorni seguenti».

In data 8 dicembre, anche per quest’anno, verranno offerti ai clienti della Fiera biglietti omaggio per le attrazioni del Winter Park, aperto fino al 12 gennaio in piazzale Kennedy.