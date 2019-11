Fos spa, società genovese di consulenza e ricerca tecnologica, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali anche internazionali e per la pubblica amministrazione, annuncia di aver presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Aim Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

L’operazione, interamente in aumento di capitale e rivolta a investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, ha la finalità di accelerare il percorso di crescita per linee esterne e di supportare gli investimenti in ricerca e sviluppo, al fine di consolidare e migliorare il proprio posizionamento sul mercato.

L’offerta prevede una forchetta di prezzo delle azioni ordinarie fissata tra 2,25 euro e 3 euro per azione.

L’inizio delle negoziazioni sull’Aim Italia è previsto nel corso del mese di novembre 2019.

Nel processo di ammissione alla quotazione la società è affiancata da Integrae Sim in qualità di nominated advisor e global coordinator, da Emintad Italy in qualità di financial advisor, dallo studio legale Lca, da Deloitte come società di revisione e consulente fiscale.

Fos spa, fondata a Genova nel 1999, è a capo di un gruppo che opera attraverso tre linee di business (Information technology, Telecomunicazione e Ingegneria) e affianca importanti gruppi dell’industria, del settore healthcare, trasporti, finanziario e della pubblica amministrazione.

Il gruppo è guidato da Brunello Botte, presidente di Fos spa, da Matteo Pedrelli, vicepresidente e amministratore delegato di Fos spa, cofondatore di Fos spa insieme a Enrico Botte, anch’egli amministratore delegato di Fos spa.

Nel 2018 il gruppo ha raggiunto un fatturato di circa 10 milioni di euro e conta circa 130 addetti distribuiti in 7 sedi – Genova, Milano, Roma, Caserta, Benevento, Bolzano e Vilnius (Lituania) e 6 laboratori di ricerca.