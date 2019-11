Saranno operative da domani, venerdì 8 novembre, le nuove tratte Flixbus nazionali e internazionali da Savona e Sanremo.

I bus collegheranno le due città liguri a Basilea e Zurigo, quest’ultima già connessa con Savona tre volte al giorno. Da Savona e Sanremo partiranno collegamenti senza cambi anche verso Friburgo, Karlsruhe, Mannheim e Francoforte sul Meno.

Le novità non riguardano soltanto i collegamenti con l’Europa. Oltre a potenziare l’offerta internazionale, Flixbus lancia nuove rotte fra il Ponente ligure e le altre regioni italiane.

Da Savona, partiranno le prime corse per Brescia, insieme a quelle per Milano, Bergamo, Busto Arsizio e verso gli scali di Malpensa, Linate e Orio al Serio. Per Venezia, che si affiancherà a Verona fra le mete collegate in Veneto, i bus arriveranno senza cambi sia alla fermata di Mestre, sia direttamente in laguna, al Tronchetto.