Nei primi nove mesi 2019 mol consolidato adjusted: 380 milioni di euro (381 milioni nei nove mesi 2018 adjusted), risultato netto di gruppo adjusted: 75 milioni di euro, (92 milioni nei nove mesi 2018 adjusted), nel terzo trimestre 2019 mol consolidato adjusted: 107 milioni di euro (105 milioni nel terzo trimestre 2018 adjusted), risultato netto di gruppo adjusted: 7 milioni di euro (17 milioni nel terzo trimestre 2018 adjusted). È quanto risulta dal resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2019 di Erg, approvato dal cda della società.

Luca Bettonte, amministratore delegato di Erg, commenta: «Il risultato operativo del terzo trimestre 2019, leggermente superiore all’anno scorso, ha beneficiato della maggiore capacità installata nell’eolico all’estero e nel solare in Italia, oltreché di una solida performance nel termoelettrico. Tali effetti tuttavia hanno risentito di una marcata minore idraulicità rispetto alla straordinaria produzione dello scorso anno e di una ventosità particolarmente debole nei mesi estivi in Italia, in un contesto di prezzi medi unitari dell’energia complessivamente inferiori, ancorché mitigati da azioni di copertura. Il nostro percorso di crescita – prosegue Bettonte – continua. Nel periodo abbiamo aumentato di 190 MW la capacità installata rispetto allo stesso periodo del 2018, di cui 138 MW nell’eolico fra Francia e Germania e 51 MW nel solare in Italia. Per l’esercizio 2019 confermiamo la guidance relativamente al margine operativo lordo grazie anche al contributo della maggiore capacità installata, compreso tra i 495 e i 505 milioni di euro in rialzo rispetto al 2018. Prevediamo un aumento degli investimenti tra i 430 e i 450 milioni di euro a seguito della recente acquisizione di parchi eolici in Germania, e di conseguenza aggiorniamo l’indebitamento netto di fine anno previsto ora in un range tra 1.500 e 1.560 milioni di euro.”