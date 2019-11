La società genovese Gismondi 1754 si quoterà in Borsa entro dicembre di quest’anno e un’altra decina di società liguri sta valutando la possibilità di quotarsi. Lo ha annunciato questa mattina a Genova Luciano Di Fazio, senior partner di Emintad Italy, nel corso del convegno di Deloitte “Why Liguria – Innovazione e finanza: ingredienti chiave per un territorio”

«Il mercato finanziario – ha detto Di Fazio – non guarda soltanti alle grandi imprese, anzi, le grandi operazioni sono sempre meno, il mercato è attento a ai piccoli che mostrano di avere possibilità di crescere. Entro fine anno concluderà il suo percorso per la quotazione la genovese Gismondi 1754 e siamo in contatto con un decina di società liguri che stanno valutando la possibilità di intraprendere lo stesso percorso».

Emintad è focalizzata nelle operazioni di quotazione in Borsa sia sul mercato Aim che sul mercato Mta d Borsa Italiana, in Liguria ha agito come advisor finanziario per la quotazione in Borsa di Ediliziacrobatica, Circle, Fos, Renergetica.