A partire dal 2020 sarà effettuato il collegamento via treno Genova-Zurigo. Lo annuncia il Comune di Genova in una nota legata alla presenza alla Giornata internazionale dei treni a Zurigo, in collaborazione con la sede locale dell’Enit, Ente nazionale italiano per il turismo.

Durante la giornata, alla quale si prevede parteciperanno oltre 10 mila persone, verranno inaugurati i tre nuovi treni Ice4 (Germania-Svizzera), Tgv 2n2 (Francia-Svizzera) e Giruno, che sarà destinato a effettuare il collegamento giornaliero Genova-Zurigo.

«La giornata di Zurigo – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico turistico e marketing Territoriale Laura Gaggero – sarà una nuova occasione per rinsaldare la collaborazione e la conoscenza reciproca con la Svizzera, che in un’ottica di marketing turistico rappresenta per Genova un target ideale. È la tappa successiva all’incontro che, due settimane fa, ha portato a Genova per un educational una delegazione di giornalisti e operatori turistici, tra i quali Matteo Spiller, il rappresentante delle ferrovie Sbb, con il quale abbiamo anticipato gli scenari che il collegamento giornaliero con Zurigo potrà offrire, con vantaggi per entrambe le città».

Genova mostrerà le sue potenzialità e bellezze con un allestimento speciale all’interno di un vagone del treno Giruno e presso uno dei desk di accoglienza posizionato tra i binari 4 e 5 della stazione centrale. Ai visitatori verrà offerto anche un assaggio dei profumi della gastronomia genovese, con una dimostrazione di pesto al mortaio realizzata dall’Associazione Palatifini.

Il collegamento “fisico” tra le due città sarà simbolicamente anticipato in modo virtuale, con una diretta streaming con la città di Genova durante la quale il pubblico svizzero potrà interagire con una persona che accoglierà loro nella galleria Dorata di Palazzo Tobia Pallavicino di via Garibaldi, palazzo dei Rolli.

Le ferrovie svizzere organizzeranno, inoltre, un concorso che avrà come premio un soggiorno di due giorni a Genova offerto da Cb Genova, con la collaborazione della Camera di Commercio di Genova e dell’Acquario di Genova.