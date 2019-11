Sono aperte le iscrizioni ai corsi qualificanti organizzati da Cescot, ente di formazione di Confesercenti e cofinanziati dall’Unione europea nell’ambito del programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 – asse 1 “Formarsi per competere” della Regione Liguria.

Tre i corsi in programma: due, nella sede di Genova in via Balbi 38 B, rivolti rispettivamente agli aspiranti baristi e cuochi; e un terzo corso per la qualifica di pizzaiolo alla sede Cescot di Savona, in via Paleocapa 3/4.

Destinatari sono giovani disoccupati fino a 29 anni di età e residenti o domiciliati in Liguria: ciascuno dei tre corsi prevede un numero massimo di 15 partecipanti. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 20 dicembre; a gennaio avverranno le selezioni, mentre l’avvio delle lezioni sarà nel mese di febbraio.

Al termine dei corsi è previsto, per ciascuno dei partecipanti, un tirocinio retribuito della durata di sei mesi, secondo quanto indicato dai bandi di partecipazione, finalizzato all’inserimento lavorativo nelle aziende aderenti al progetto.

Per informazioni e iscrizioni contattare: Cescot Genova, tel. 010.2515584 e-mail gestionecorsi@cescot-ge.it; Cescot Savona, tel. 019.8401492, e-mail info@cescotsavona.it.