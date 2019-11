Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano, in testa ai listini europei.

Francoforte segna +0,65%, Londra+0,50%, Parigi +0,44%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All-Share a 25.848,00 punti (+1,27%) e Ftse Mib a 23.782,15 punti (+1,24%). Lo spread Btp/Bund è tornato a contrarsi, attestandosi sui 146 punti base (variazione -3,42%, rendimento Btp 10 anni +1,21%, rendimento Bund 10 anni -0,25%) dai 150 pb della chiusura precedente.

A Piazza Affari i primi titoli in testa nel Mib sono del comparto bancario-finanziario: Ubi Banca +2,78%, Fineco +2,69%, Azimut Holding + 2,58%.

L’euro/dollaro Usa mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,102.

L’oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,23%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,84%), raggiunge 57,34 dollari per barile.