Nuova data per il corso formativo sull’utilizzo dei defibrillatori Dae installati sul territorio comunale.

«Questo incontro è rivolto alla popolazione e a tutti coloro che possono trovarsi, per diversi motivi, nella necessità di dover soccorrere una persona vittima di arresto cardiorespiratorio – sottolinea Alberto Corticelli, consigliere comunale capogruppo di Avanti Chiavari-Marco Di Capua sindaco – il nostro obiettivo è quello di implementare le conoscenze relative all’utilizzo del defibrillatore perché il cittadino formato su questa tematica rappresenta una preziosa risorsa per la città e può contribuire, al fianco di operatori e soccorritori, a salvare vite umane. Come accaduto presso la piscina comunale a seguito dell’installazione del primo Dae in largo Pessagno».

Martedì 12 Novembre, alle ore 13,30 all’Auditorium San Francesco di Chiavari, il Comune di Chiavari organizza un incontro gratuito aperto alla cittadinanza, per rendere note le corrette modalità di utilizzo del dispositivo e le tecniche di rianimazione polmonare. È possibile ricevere maggiori informazioni contattando gli uffici comunali allo 0185 365393.