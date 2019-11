Banca Carige comunica di aver raggiunto l’accordo con le rappresentanze nazionali e aziendali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin in merito alle modalità di gestione delle ricadute del Piano strategico 2019-23.

L’accordo firmato prevede l’accesso al Fondo di solidarietà di settore per gestire fino a 680 uscite volontarie previste a Piano fino al 2023, anche disciplinando l’opzione per la “pensione Quota 100”. Come da Piano, le stesse, sommate alle 450 uscite precedentemente contrattualizzate, e alle 120 prevedibili come turnover fisiologico aziendale, consentono di realizzare il ridimensionamento organizzativo di 1.250 risorse.

L’accordo inoltre disciplina la chiusura delle filiali previste per il 2019 e prevede un aggiornamento delle norme sulla mobilità del personalee la valorizzazione del lavoro part-time.

«L’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali è un nuovo importante passo verso la realizzazione del Piano strategico, la trattativa è stata finalizzata nel rispetto delle strette tempistiche previste» commenta il commissario Fabio Innocenzi