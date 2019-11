Un mercato da 4 milioni di persone in fase di espansione economica così vicino ma ancora poco frequentato dalle aziende italiane. Per analizzarlo e individuare le possibilità di business, collaborazioni e investimento martedì 26 novembre, Genova ospiterà il primo Business Forum Italia – Bosnia Erzegovina nella sede di Unicredit, in via Dante 1.

Organizzato dall’ambasciata di Bosnia Erzegovina presso Repubblica Italiana e il Consolato onorario per la Liguria il forum coordinato dal console per la Liguria Rinaldo Marinoni avrà come ospite il ministro degli esteri Igor Crnadak.

A supportare il lavoro delle aziende italiane iscritte al forum saranno presenti l’Agenzia Promos, la struttura camerale per l’internazionalizzazione delle imprese, e l’Agenzia Ice/Ita per la parte bosniaca, l’Agenzia per la promozione degli investimenti esteri (Fipa) e la Camera di Commercio con l’estero della Bosnia Erzegovina.

Il programma dei lavori del Business Forum, prevede la presentazione del Paese tra le 9 e le 12 con a seguire una sessione di incontri Networking Business, dove sarà possibile interloquire direttamente con la delegazione di imprenditori bosniaci, tra cui il presidente del più grande gruppo del Paese operante nella Gdo, per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo dei diversi settori tra cui logistica, telecomunicazioni, ambiente, meccanica, alimentazione e agricoltura, turismo, legname, mobilie settore It.

Numerose le aziende bosniache al seguito del ministro (quasi 50 persone), tra le aziende italiane presenti e rappresentate anche grandi gruppi industriali non liguri.