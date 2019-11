Fos spa annuncia di aver ricevuto oggi il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei “Warrant FOS 2019-2022” su Aim Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. L’inizio delle negoziazioni è previsto per martedì 26 novembre.

L’ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di 2.221.500 azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato, collocate ad un prezzo di 2,25 euro per azione, per un controvalore complessivo di circa 5 milioni di euro.

Il capitale della società post collocamento è composto da 6.221.500 azioni ordinarie prive di valore nominale. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di Fos al momento dell’ammissione è pari a circa 14 milioni di euro. Il flottante è pari al 35,71% del capitale sociale della società.

Il collocamento ha generato una domanda da parte dei principali investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri superiore a 2,9 volte il quantitativo offerto, con una copertura da parte di investitori esteri pari a circa il 54%.

L’operazione è interamente in aumento di capitale con la finalità di accelerare il percorso di crescita dell’azienda per linee esterne e di supportare gli investimenti in ricerca e sviluppo, al fine di consolidare e migliorare il proprio posizionamento sul mercato.

Alle azioni di nuova emissione sono abbinati warrant assegnati gratuitamente nel rapporto di 1 warrant ogni 4 azioni ordinarie a tutti coloro che alla data di inizio delle negoziazioni risulteranno titolari delle azioni ordinarie. I warrant sono validi per sottoscrivere – alle condizioni e secondo le modalità del Regolamento Warrant – le azioni di compendio in ragione di 1 azione di compendio ogni 1 warrant posseduto e le finestre di esercizio sono previste nel mese di settembre 2020, 2021 e 2022.

Nel processo di ammissione alla quotazione la società è affiancata da Integrae SIM in qualità di nominated advisor e global coordinator, da Emintad Italy in qualità di financial advisor, dallo studio legale LCA, da Deloitte come società di revisione e consulente fiscale.

Il documento di ammissione e il regolamento “Warrant FOS 2019-2022” sono disponibili presso la sede legale della società e nella sezione Investor relations del sito http://www.gruppofos.it.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni regolamentate, la società si avvale del sistema denominato “eMarket SDIR” e “eMarket Storage” gestito da Spafid Connect spa.