Le borse europee chiudono in rialzo sostenute dall’ottimismo sulle trattative tra Usa e Cina e dai dati positivi sulla fiducia delle imprese e le prospettive dell’economia tedesca. Londra segna +0,95%, Francoforte +0,63% e Parigi +0,54%.

Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All-Share 25.543,02 (+0,81%) e Ftse Mib a 23.454,61 punti (+0,84%). In calo lo spread Btp/Bund, a 150 punti base (variazione -2,36%, rendimento Btp 10 anni +1,15%, rendimento Bund 10 anni-0,35%) da 154 pb della chiusura precedente.

A Piazza Affari sul listino principale spicca Prysmian (+4,92%) spinta dalla promozione di Mediobanca e dalla consegna dell’ elettrodotto sottomarino Western Link. In evidenza, fra i bancari, Unicredit (+2,89%) con la conferma delle trattative sul futuro delle attività in Turchia, mentre soffrono tutte le concessionarie autostradali, in particolare Astm (-2,6%), dopo il crollo del viadotto sulla A6 Torino-Savona, Sias (-1,6%), Atlantia (-1,3%) in seguito alla vicenda Alitalia, Autostrade Meridionali (-0,94%)