La Borsa di Milano ha aperto in ribasso, intonata con gli altri principali listini europei, tutti negativi. L’ indice Ftse Mib perde lo 0,36% a 23.401 punti. In avvio di seduta Parigi segna – 0,28%, Francoforte -0,3%, Londra – 0,49%.

In moderato calo lo spread Btp Bund, che alle 9.30 è sui 157 punti base (158 pb la chiusura precedente)

In Asia frena i listini lo scontro in atto a Hong Kong, insieme alle trattative tra Usa e Cina sui dazi. La Borsa di Hong Kong cede lo 0,18% a seduta non ancora terminata mentre Tokyo ha chiuso in leggero calo (-0,12%) e gli indici cinesi di Shanghai e Shenzhen hanno perduto rispettivamente lo 0,47 e lo 0,26 per cento. Negativa anche Seul (-0,43%)