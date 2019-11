Schiarita nella vicenda ex Ilva: all’ indomani della riunione a palazzo Chigi con il presidente del cdm Giuseppe Conte e altri esponenti di governo, ArcelorMittal ha emesso un comunicato in cui definisce l‘incontro costruttivo e auspica di raggiungere un accordo al più presto.

«AM Investco – si legge nella nota – conferma che l’incontro tenutosi ieri con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed altri membri del Governo per discutere possibili soluzioni per gli impianti ex Ilva è stato costruttivo. Le discussioni continueranno con l’obiettivo di raggiungere al più presto un accordo per una produzione sostenibile di acciaio a Taranto».

Ieri Conte, dopo colloqui durati oltre quattro ore con Lakshimi Mittal e il figlio Aditya, proprietari del colosso siderurgico, ha annunciato che il governo è pronto ad adoperarsi per rinviare il processo all’azienda a condizione però che venga garantita la produzione e il normale funzionamento degli impianti a Taranto.