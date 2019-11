Martedì 26 novembre sciopero per l’intero turno di lavoro, con annesso presidio alle 9,30, dei lavoratori delle pulizie- appalto pulimento industriale – operanti in Ansaldo Energia per protesta contro il licenziamento di due lavoratori. Lo annuncia Uiltrasporti Liguria.

Secondo quanto riporta il sindacato a seguito del cambio di gestione i due lavoratori impiegati nell’azienda uscente non sono stati assunti dall’azienda entrante, «contravvenendo alle sono le clausole sociali».

La Uiltrasporti chiede ad Ansaldo Energia, in quanto ente appaltante, di intervenire nella vicenda.