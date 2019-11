Torna in Liguria la preoccupazione pioggia. Arpal Liguria ha emanato per oggi 21 novembre dalle 13 lo stato di allerta gialla nelle zone B e C per possibili temporali.

Dal pomeriggio di oggi, giovedì 21 novembre, è atteso un aumento dell’instabilità con rovesci e temporali che interesseranno un po’ tutta la regione ma, in particolar modo, i versanti marittimi del Centro e del Levante dove saranno possibili fenomeni forti o organizzati. Domani, venerdì 22 novembre, vivremo invece la fase pre frontale di un’intensa perturbazione in arrivo sabato sulla Liguria; avremo, dunque, ancora rovesci, temporali forti o organizzati con i fenomeni che potranno insistere in particolare sul Centro della regione a causa di una convergenza dei flussi.

L’allerta gialla per temporali seguirà le modalità indicate:

Levante regionale (zona C) dalle 13 di oggi giovedì 21 novembre alle 15 di domani, venerdi’ 22 novembre;

Centro da Noli a Portofino (zona B) dalle 18 di oggi giovedì 21 novembre alle 24 di domani, venerdi’ 22 novembre.