Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta lavorano insieme per promuovere il turismo dalle Alpi al mare. Con la sigla dell’accordo di collaborazione, le tre regioni puntano, in particolare, sulle eccellenze del Nord Ovest.

L’intesa fa seguito a una precedente collaborazione tra la Valle d’Aosta e la Liguria, alla quale ora partecipa anche il Piemonte, condividendone i presupposti e gli obiettivi.

La collaborazione intende evidenziare il patrimonio culturale delle tre regioni, valorizzando un’offerta turistica che spazia nei diversi settori dell’outdoor, dell’enogastronomia, dell’escursionismo e dei borghi e villaggi rurali. Sono anche previsti progetti di cooperazione per il rilancio delle economie turistiche locali per dare impulso alle piccole realtà e alle specificità presenti. Il tutto estendendo le azioni di promozione e cultura dei tre territori e creando le sinergie tra i sistemi turistici delle tre Regioni per migliorare la complementarietà delle destinazioni turistiche in termini di offerta e di promozione.