Un nuovo piano tariffario con agevolazioni per i residenti (e non solo) e l’intento di rendere il servizio sempre più fruibile per cittadini e turisti. Questi, gli argomenti discussi alla riunione tra i rappresentanti dell’amministrazione comunale (presenti il sindaco Carlo Bagnasco e l’assessore a Viabilità e Polizia municipale Franco Parodi), della polizia

municipale rapallese e di Sis Parking Service System, gestore dei parcheggi a pagamento sul territorio cittadino.

Diverse, le proposte previste dal piano presentato da Sis in base alle richieste della civica amministrazione, tariffe orarie agevolate per i residenti e la possibilità per residenti e non residenti di usufruire di abbonamenti mensili solari in alcune delle aree di sosta a pagamento. Dalle aree è escluso il lungomare per consentire la necessaria turnazione dei veicoli in una zona turistica in cui si affacciano molti locali pubblici.

Previsto anche il rifacimento della parte impiantistica nel parcheggio di piazza IV Novembre, che verrà attivata una volta ultimati i lavori di collegamento al nuovo depuratore da parte di Ireti, in corso nell’area del parcheggio. L’intervento prevede la sistemazione di una nuova sbarra, di una cassa automatica e il funzionamento di un sistema di lettura targhe che consentirà il pagamento della sosta all’uscita dal park, non all’entrata come avviene attualmente.

«Ci riserviamo di valutare il piano presentato da SIS nei prossimi giorni − sottolinea Bagnasco − Sono anche al vaglio soluzioni “green” come l’installazione di colonnine

elettriche».

«Quello che ci interessa − aggiunge l’assessore Parodi − è che il piano risponda alle

esigenze dei residenti, ma anche, per esempio, di chi residente non è ma lavora a Rapallo o

possiede una casa qui e vi trascorre periodi di vacanza. Analizzeremo attentamente il

prospetto che ci ha sottoposto Sis tenendo conto di questi aspetti, che sono per noi

fondamentali».