Hanno rischiato di non poter partecipare al Salone a causa di un incendio che ha distrutto il cantiere. La Speed Racing Engineering di Ameglia ha fatto i salti mortali per esserci e a portare i gozzi adatti per chi ama la pesca e il mare ma non può permettersi di spendere troppo.

Barche costruite rinunciando alle finiture di pregio per ridurre i costi e il prezzo di vendita.

Gianfranco Franciosi, uno dei titolari di questa azienda a conduzione famigliare, spiega: «Abbiamo portato il nostro gozzo Muscun che non usciva da 20 anni e la novità del cabinato con bagno come ci hanno richiesto tanti pescatori. L’abbiamo chiamato Gioia perché queste sono barche che servono a chi ama davvero il mare».

La Speed Racing ha cambiato “core business” proprio seguendo la passione per il mare della famiglia Franciosi: «Siamo attivi da 10 anni. Prima ci occupavamo di barche da velocità, di qui il nome dell’azienda, ma abbiamo riscoperto un disegno di 40 anni fa e lo abbiamo adattato in modo che sia anche veloce».