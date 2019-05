Calendario Quando: 23 maggio 2018 09:00@09:00–25 maggio 2018 18:00@18:00 Europe/Rome Fuso orario 2018-05-23T09:00:00+02:00 2018-05-25T18:00:00+02:00 Dove: Confindustria Genova

Ambiente ed energia

Confindustria Genova, tramite la propria società di servizi Ausind, organizza un corso di formazione per “Responsabile per la gestione della presenza di amianto“, il 23 e 25 maggio dalle 9 alle 18, che ha come obiettivo il conseguimento dell’attestato di idoneità a tale ruolo, di cui al DM 6.9.1994, che dal mese di maggio 2014 costituisce titolo unico di idoneità allo svolgimento del ruolo medesimo, come previsto dal Decreto della Regione Liguria n. 3260 del 25/09/12.

Il corso è indirizzato sia agli attuali responsabili della gestione del rischio amianto non ancora iscritti all’elenco nominativi dei tecnici abilitati, ma anche a chi intenda ottenere l’attestato.

Per informazioni sui costi e per le iscrizioni www.ausind.it (formazione e corsi – Ambiente)

Per informazioni sui contenuti del corso rivolgersi al Servizio Ambiente (Valentina Canepa, tel. 010 8338216). Per ulteriori richieste al Servizio Formazione (Tamara Viganò, tel. 010 8338421) o ad Ausind srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 0108338461).