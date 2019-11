Da venerdì 22 a domenica 24 novembre a Sestri Levante, presso l’Ex-Convento dell’Annunziata si svolgerà il primo Hackathon organizzato da Silicon Valley Study Tour (Svst), il progetto organizzato dall’Associazione “La storia nel futuro” che da ormai più di 15 anni permette a studenti italiani meritevoli, di poter respirare la cultura della Silicon Valley.

L’Hackathon è un evento della durata di due giorni durante i quali giovani con diverse competenze (informatici, economisti e innovativi in generale) collaborano in maniera intensiva per sviluppare nuove idee. La peculiarità dell’Hackathon di Sestri Levante è che le idee sulle quali i partecipanti si sfideranno, potranno essere proposte da tutti i residenti in Liguria, i quali avranno la possibilità durante questo weekend di lavoro, di collaborare con gli alunni della Svst.

I momenti di sfida dell’Hackathon saranno scanditi da diversi interventi che potranno fornire ispirazione ai partecipanti. Ci sarà tra gli altri, Andrea Biggio, ingegnere di sistema del gruppo Fincanteri che nel 2006 è stato il primo del Tigullio a partecipare al Svst.

L’obiettivo della manifestazione sarà selezionare altri campioni che potranno partecipare al Silicon Valley Tour 2020, il viaggio durante il quale i vincitori dell’Hackathon, avranno al possibilità di trovare spunti interessanti per generare impresa in Liguria, visitare la culla mondiale della tecnologia e conoscere chi grazie a questo Tour ha costruito la sua azienda.

Tutti coloro che sono interessati a partecipare possono andare sul sito della Svst in Liguria

e scrivere la loro idea/proposta.

(nella foto di apertura Lorenzo Daidone, che fu selezionato l’anno scorso nell’ambito del Silicon Valley Study Tour)