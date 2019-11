Si trovano ancora i peperoni sui banchi dell’ortofrutta, anche se la loro stagione va da giugno a settembre. Merito anche del caldo prolungato, che ci regala nel cuore dell’autunno l’allegria dei colori brillanti di questo ortaggio. E noi ne approfittiamo, ripescando questa ricetta di cucina casalinga, la pasta con i peperoni.

Ingredienti: 4 etti di pasta corta, 4 etti di peperoni, possibilmente rossi, gialli e verdi, olio extravergine, aglio, basilico.

Possibilmente rossi, gialli e verdi i peperoni, per avere i colori. Metteteli in forno riscaldato a 200-220 gradi e lasciateceli finché non li vedrete afflosciati e grinzosi. Dovrebbe bastare mezz’ora. Quindi toglieteli dal forno e infilateli immediatamente in uno o più sacchetti, che chiuderete. Dopo dieci minuti toglieteli dai sacchetti: li spellerete facilmente.

I peperoni a questo punto vanno tagliati a listarelle lunghe più o meno come la pasta che avrete scelto e messi a soffriggere nell’olio con due spicchi d’aglio tritati e quattro cucchiai di trito di basilico. Bastano pochi minuti, poi versate la pasta cotta al dente nel soffritto, salate, mescolate e servite.

Con quale vino? Provate un Riviera Ligure di Ponente Pigato Doc.

