Magil srl, azienda di Lavagna nel settore dell’abbigliamento per bambini, è stata selezionata per partecipare a China International Import Expo di Shanghai, evento promosso dal Ministero del Commercio cinese e dalla Municipalità di Shanghai, in calendario dal 5 al 10 novembre.

La manifestazione, dedicata all’importazione di prodotti e servizi, ospiterà aziende interessate a presentarsi in Cina e ha l’obiettivo di fornire nuove occasioni di business a Paesi e regioni di tutto il mondo.

Con uno stand di 36 mq posto nell’area quality life, Magil presenterà due nuove collezioni, una estiva e una invernale.



Inoltre, in occasione della visita a Shanghai dei ministri degli Affari Esteri e dello Sviluppo Economico, il console generale d’Italia ha invitato i rappresentanti di Magil al consolato generale d’Italia Shanghai per una conoscenza personale e per rafforzare la collaborazione tesa a promuovere lo sviluppo delle aziende italiane in Cina.