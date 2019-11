Al via la prima Spezia Spid Week, una settimana per accreditarsi ancora più facilmente al Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Grazie alla collaborazione tra Regione Liguria e Comune della Spezia, con il supporto dell’Agenzia per l’Italia Digitale, Register e Liguria Digitale, c’è tempo fino a venerdì 8 novembre per scoprire i vantaggi di Spid, lo strumento attraverso il quale è possibile accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione utilizzando una password unica, semplice e veloce. Dai pagamenti online alle iscrizioni alle scuole pubbliche, passando per le consultazioni dei servizi di previdenza sociale, sono questi e molti altri ancora i servizi già accessibili al “cittadino digitale”.

Il Comune della Spezia ha attivato numerosi servizi online per imprese e cittadini, molti dei quali sono stati resi accessibili attraverso le credenziali Spid grazie agli interventi sostenuti da Regione Liguria per la digitalizzazione diffusa, finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

Nel corso della Spezia Spid week, nel Salone Anagrafe del Comune della Spezia (ingresso da via Santorre di Santarosa), dalle 10 alle 17,30 saranno a disposizione gli “identity provider” di Register, accreditati da Agid, per aiutare tutti i cittadini interessati a registrarsi al sistema e ottenere così le proprie credenziali personali e sicure in modo semplice e veloce. Per registrarsi basterà fornire un indirizzo email valido, un numero di cellulare, e avere con sé un documento d’identità valido e la tessera sanitaria.

«Un altro passo per semplificare l’accesso dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico della Regione Liguria Andrea Benveduti – Attraverso un’unica identità digitale, sicura e protetta, sarà possibile accedere ai servizi di Comune e Regione, evitando code e spostamenti. Questa è la sfida che lanciamo al nostro territorio, siamo convinti che questa sia la strada da percorrere per una Liguria al passo con i tempi».

«La Spid Week è un’ulteriore occasione di collaborazione tra Regione e Comune per facilitare la vita dei cittadini – commenta il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Per il Comune della Spezia è un ulteriore passo avanti dopo il lancio dello sportello comunale online, che permette di fruire sul sito del comune di servizi per cui prima ci si doveva recare fisicamente in un ufficio pubblico».

Tutte le informazioni sulla Spezia Spid week su www.regione.liguria.it e su www.comune.laspezia.it.