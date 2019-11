Gruppo Autogas, attivo nel settore del gpl da oltre 60 anni, dopo l’acquisizione e

successiva fusione di Lampogas, lancia un nuovo brand, Agn Energia.

Il gruppo, dallo storico gpl, ha sviluppato attività economiche caratterizzate da spiccati elementi green: Agn Luce, per il settore dell’energia elettrica, Agn Gas, per il settore del gas naturale/metano, Agne, per le soluzioni di risparmio e efficienza energetica tra cui Agn Solar e Agn e-Drive per la mobilità elettrica.

«Il mondo dell’energia continua a cambiare e così cambia ed evolve anche l’identità del gruppo − dichiara l’amministratore delegato Marco Roggerone – restiamo coerenti con i valori della tradizione ma siamo pronti a raccogliere le sfide del settore energetico, sempre attenti agli aspetti di sostenibilità ambientale che riguardano ormai tutti. Questo per noi non è solo un cambio di immagine, rappresenta innovazione e nuove proposte anche per i clienti».

In occasione del rebranding, Agn Energia aderisce al progetto Km Verde in collaborazione con LifeGate Trees. Per promuovere l’attenzione all’ambiente sarà possibile adottare gratuitamente un albero virtuale sul sito www.lacittadellenergia.com e Agn Energia lo trasformerà in un albero vero.