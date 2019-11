L’assemblea degli azionisti di Giglio Group, attiva nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto e quotata nel segmento Star di Borsa Italiana, ha approvato sia un aumento di capitale da liberarsi mediante il conferimento di E-Commerce Outsourcing srl (proprietaria del marchio commerciale Terashop), sia l’introduzione nel proprio statuto della maggiorazione di voto.

L’assemblea degli azionisti ha pertanto deliberato l’approvazione delle conseguenti modifiche statutarie all’art 6 dello Statuto della Società che verrà reso disponibile nei termini di legge, sul sito

internet della Società www.giglio.org nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage. L’acquisizione è strategica in quanto Terashop ha sviluppato una propria piattaforma tecnologica che verrà integrata da Giglio Group a supporto dei tanti progetti e-commerce in fase di lancio.

L’acquisizione permetterà inoltre a Giglio Group di allargare l’offerta commerciale, rafforzare le proprie competenze digitali e ridurre notevolmente i costi operativi.

Terashop con il proprio portafogli clienti, sviluppato anche nei settori fashion e food, tra i quali Fratelli Rossetti, Expert, Auchan, Gran Casa, Fazzini Home, Cameo, Fabbri, Mediaset RTI (MediaShopping), Bricoio, Akai, Gruppo Generali, Agos, Volvo, Renault, Iveco, Piaggio, McDonalds, Aia-Negroni e Grandi Salumifici Italiani, ha realizzato nel corso dei primi 9 mesi un fatturato di 4,4 milioni di euro e gestito vendite on line per un controvalore di 27 milioni euro (in crescita del 13% rispetto allo stesso periodo del 2018).

In conseguenza alle delibere assembleari, la società ha sottoscritto gli atti per il conferimento di Terashop il quale è stato perfezionato immediatamente a valle dell’assemblea stessa.

In seguito al conferimento in natura di Terashop il capitale sociale di Giglio Group è aumentato, per un importo complessivo pari a 2.649.500,00 euro di cui nominali 151.400 euro e il restante a sovrapprezzo) con emissione di 757 mila azioni ordinarie con

godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante il conferimento in natura delle quote di E-commerce Outsourcing da parte di tutti i soci della medesima.

In conseguenza, il valore del capitale sociale è di 3.359.450,00 euro, diviso in 16.797.250 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso. L’art. 6 dello statuto sociale, risulta pertanto essere stato modificato in allineamento al nuovo valore del capitale sociale.

Con riferimento alle azioni dagli stessi sottoscritte, per i soci conferenti Fiduciaria Sant’Andrea S.r.l. e Barni Carlo S.p.A. sussiste l’obbligo di non trasferire, in tutto o in parte, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dalla data in cui siano divenuti soci di Giglio Group, il 70% delle azioni da loro sottoscritte a servizio del conferimento.

Alessandro Giglio, presidente e ceo di Giglio Group ha commentato: «Grazie all’operazione e al conferimento dell’Area Media del Gruppo Giglio, la società accresce ulteriormente il proprio presidio dell’e-commerce, confermando il proprio ruolo centrale nel processo di consolidamento nel settore. L’acquisizione di Terashop rappresenta un passo importantissimo nel nostro processo di crescita, il portafogli clienti, l’esperienza pluridecennale e le competenze tecnologiche, completano l’offerta di Giglio Group e ci proiettano verso la sempre più concreta ambizione di diventare il più grande esportatore digitale di “Made in Italy” nel mondo».

L’amministratore delegato di Terashop Antonio Lembo ha commentato: «Terashop metterà a disposizione del Gruppo esperienza ed efficienza organizzativa nonché una piattaforma tecnologica applicata all’intero ciclo dell’e-commerce. Giglio Group e Terashop sono estremamente complementari, questo ci permetterà di sviluppare forti sinergie».