Il Gruppo Contship Italia ha concluso nei giorni scorsi il suo quinto road show in Asia, dopo aver incontrato oltre 200 professionisti della supply chain durante gli eventi organizzati negli hub asiatici di Seul, Shanghai, Hong Kong, Taipei e Singapore.

«Questo è il quinto anno in cui coinvolgiamo gli stakeholder presenti nei principali hub asiatici – dichiara Daniele Testi, direttore Marketing e Comunicazione che ha guidato la delegazione Contship – e anche in questa occasione abbiamo registrato un’accoglienza calorosa da parte dei nostri partner. È stato molto bello celebrare insieme agli amici asiatici il 50° anniversario del gruppo. Il riscontro raccolto quest’anno indica chiaramente che gli operatori logistici riconoscono sempre più chiaramente la crescente frammentazione e la complessità della supply chain globale. Nell’ambito di questa complessità, però, si fanno strada interessanti opportunità, che si sviluppano soprattutto attorno al tema della gestione del rischio, attraverso cui è possibile creare valore per gli utilizzatori finali dei servizi di trasporto, anche grazie alle soluzioni offerte dal Gruppo Contship Italia. I partecipanti si sono dimostrati quanto mai interessati a discutere dei benefici concreti legati all’utilizzo del sistema Southern Gateway come via alternativa per raggiungere i mercati del centro e del sud Europa».