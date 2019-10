La Liguria, insieme a Veneto, Trentino Alto Adige e Lazio, è tra le prime quattro regioni italiane ad alta potenzialità turistica. È quanto risulta da uno studio sull’attrattività turistica dei territori italiani, realizzato da UniCredit in collaborazione con Nomisma. Analizzando nel dettaglio lo spaccato regionale dello studio UniCredit-Nomisma si evidenzia un contesto in cui la domanda turistica è sempre più trainata dal trend enogastronomico: il Veneto, con la varietà di ambienti ed ecosistemi in grado di soddisfare un’ampia domanda turistica, si posiziona al 1° posto per indice di potenzialità turistica; segue il Trentino Alto-Adige grazie ai suoi sentieri e ai suoi paesi di montagna; sul podio anche il Lazio che, con aree di particolare pregio a livello naturalistico e artistico, sostiene una nuova concezione di turismo votata all’accoglienza e alla sostenibilità; segue infine la Liguria dove il paesaggio, la buona tavola e il clima temperato tutto il corso dell’anno consentono di mitigare la stagionalità.

A conferma delle potenzialità dell’alleanza tra agroalimentare di qualità e turismo, secondo Unicredit, è il numero sempre più elevato di turisti italiani che hanno praticato esperienze nell’ambito del turismo eno-gastronomico (+48% 2018 vs 2017).

Il gruppo bancario destinerà un plafond di 5 miliardi di euro per le pmi italiane nel triennio 2019-2021 per promuovere progetti legati alle identità regionali tipiche e attrarre nuovi flussi turistici.