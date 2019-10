In Liguria le vendite tax free shopping nel trimestre estivo sono cresciute del 26%, mentre lo scontrino medio dei turisti internazionali ha raggiunto un +19% dall’estate 2018 arrivando a 920 euro. È quanto emerge dall’indagine Global Blue, secondo cui, in particolare, Alassio, Chiavari, Genova, La Spezia risultano le città liguri più quotate per le vacanze e per gli acquisti di lusso.

Il tax free shopping (conosciuto anche come recupero dell’iva o acquisto esentasse) consiste nel rimborso dell’iva locale su prodotti acquistati durante il soggiorno all’estero.

Categorie merceologiche come orologi e gioielli hanno registrato un forte aumento rimanendo comunque sempre al secondo posto dopo abbigliamento e fashion che mantiene l’80% del mercato.

Rispetto allo scorso anno, le principali nazionalità che hanno scelto le riviere di ponente e levante per lo shopping sono state quelle degli statunitensi, con il 25% del totale del mercato ligure e un +60% rispetto a un anno fa, dei russi (24% del totale) e dei cinesi (9%). I viaggiatori giunti dalla Cina restano al primo posto tra le principali nazionalità per valore della spesa media: 1.838 euro, seguiti dagli americani (1.155 euro).

Non mancano i Paesi del Golfo e la Svizzera che hanno fatto registrare consistenti aumenti degli acquisti, con scontrini medi che hanno abbondantemente superato i mille euro: 1.315 euro per gli svizzeri e 1.111 euro per gli arabi.

Sebbene con un peso marginale (2%) rispetto al totale del mercato, gli indonesiani hanno fatto segnare la maggiore crescita percentuale delle vendite e del valore dello scontrino medio, arrivato a 2.225 euro.