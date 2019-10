Più educazione nelle scuole e grande attenzione nei porti. Questa la linea della Regione Liguria illustrata dall’assessore alla Sanità e sicurezza Sonia Viale al convegno di Inail tenutosi questa mattina a Palazzo San Giorgio, in occasione della Settimana europea per la Sicurezza sul lavoro (in programma dal 21 al 25 ottobre).

È stata un occasione per fare il punto sugli interventi messi in campo da Regione Liguria per diminuire ulteriormente la quantità di infortuni denunciati nella nostra regione.

Secondo i dati Inail, gli infortuni sul lavoro nel periodo 2014-2018 sono calati dell’8,49% con 17.258 infortuni solo nell’anno 2018.

«Un dato che ci motiva a impegnarci ancora di più – afferma l’assessore Viale – Abbiamo rafforzato il lavoro di collaborazione con Inail e di coordinamento delle Asl con Alisa per la prevenzione degli infortuni e la salute sui posti di lavoro. Abbiamo in mente progetti destinati al mondo della scuola, nei piani della prevenzione, uniformando i metodi di controllo in tutto il territorio».

Viale si è anche soffermata sulla situazione dei porti liguri dove si verificano spesso incidenti e decessi: «Per quel settore sono state individuate linee di intervento a livello regionale sui punti di maggior criticità che dovranno essere ulteriormente sviluppate».