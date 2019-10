Al via a Sestri Levante da venerdì 1 a domenica 3 novembre il Festival del Turismo responsabile Itacà. Tema dell’edizione 2019 per il Levante ligure sarà la “Restanza” e la sua declinazione sul territorio.

Itacà è il primo Festival del Turismo responsabile itinerante, in grado di unire numerose località di tutto il Paese e non solo, in un unico progetto e in un’unica concezione di turismo, più etico e rispettoso dell’ambiente e di chi lo vive.