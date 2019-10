La terza edizione di Samsung Innovation Camp prende il via oggi, con la cerimonia di apertura nella sede dell’Università di Genova. Il progetto di responsabilità sociale sviluppato da Samsung Electronics Italia, in collaborazione con Randstad, nasce con l’idea di accompagnare gli studenti delle università pubbliche italiane in un percorso formativo sull’innovazione, per trasformare il futuro in presente e aprire nuovi scenari professionali in ambito digitale.

Tutti gli studenti, in corso e neolaureati, interessati a prendere parte alle attività di Samsung Innovation Camp, potranno iscriversi accedendo a questo link oppure sul sito www.innovationcamp.it, cliccando su Iscriviti.

Il progetto

Il principale obiettivo di Samsung Innovation Camp sarà quello di integrare la formazione universitaria con un itinerario unico attraverso la tecnologia, l’innovazione digitale e le imprese del territorio. Grazie a questa iniziativa, gli studenti dell’Università di Genova potranno sia avvicinarsi al loro futuro professionale imparando nuove competenze di business, marketing e digital, particolarmente richieste dal mondo del lavoro attuale, sia entrare in contatto con le aziende locali, per portare innovazione nei principali settori economici del nostro Paese.

Ogni studente di Innovation Camp avrà la possibilità di creare un mix vincente tra i concetti appresi durante il proprio percorso di studi universitari e le competenze acquisite grazie a questo progetto, nonché di metterle in pratica collaborando direttamente con le aziende, selezionate per dare l’opportunità agli studenti di conoscere le realtà del loro territorio e di confrontarsi con temi/project work reali.

I migliori 60 studenti, classificati in base al punteggio ottenuto nei test al termine dei moduli previsti per la prima fase del percorso di Innovation Camp, avranno accesso alla seconda fase di formazione in aula all’università, dove potranno seguire le lezioni tenute da un docente dell’ateneo, che ha approfondito i contenuti affrontati nei moduli online, e da professionisti Samsung e Randstad, che terranno degli interventi formativi rivolti agli studenti. Durante le lezioni, le aziende che saranno identificate sul territorio ligure nelle prossime settimane, assegneranno ciascuna un lavoro sul tema dell’innovazione nel proprio settore di operatività.

Gli studenti avranno la possibilità di svolgerlo riuniti in gruppi multidisciplinari, per favorire il lavoro di squadra e la collaborazione tra profili con competenze complementari. Alla fine del percorso, è previsto un evento di networking, durante il quale lo studente o il gruppo che ha elaborato il project work migliore presenterà il proprio lavoro ai dipendenti, ai rappresentanti di Samsung, di Randstad e a quelli dell’ateneo.