Sono la SP9 Cairo Montenotte-Scaletta Uzzone e la SP11 Marghero-Plodio le due arterie viarie su cui saranno realizzati gli interventi di messa in sicurezza finanziati da Regione Liguria con le risorse del Fondo strategico 2019. Oggi si è svolta la riunione per individuare le strade su cui intervenire, in attuazione del patto siglato il 28 settembre scorso dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a Cairo Montenotte.

«Oggi – afferma il governatore della Liguria Giovanni Toti – abbiamo mantenuto la promessa fatta meno di un mese fa: quel patto prende forma e trova piena attuazione. I due interventi sono stati individuati d’intesa con la Provincia che ha optato per lavori realizzabili entro dicembre, secondo quanto previsto dal Fondo strategico”.

Sulla SP9 è prevista la messa in sicurezza del versante a monte al km 7+800 in località Carretto (intervento da 60mila euro) mentre sulla SP11 si procederà alla messa in sicurezza della circolazione veicolare tramite la sostituzione di barriere stradali al km 0+150 nel comune di Plodio (intervento da 40mila euro).

Dovranno essere spese e rendicontate entro fine anno dalla Provincia anche le risorse stanziate dal Fondo strategico per l’acquisto di un mezzo multifunzione della rinnovata colonna mobile di protezione civile che resterà alla ‘dovuta istanza’ da Albenga e sarà a disposizione della Valbormida in caso di necessità.

«Credo – conclude l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – che si tratti di un segnale positivo, tanto più dopo la settimana complessa e delicata che abbiamo trascorso. È un ulteriore segnale dell’attenzione di questa giunta per la prevenzione e la sicurezza nel nostro bellissimo ma fragile entroterra».