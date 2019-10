Oltre 450 idee di impresa valutate, 230 business plan validati, più di 10.000 ore di consulenza specialistica e tutoring individuale, 121 start up nate. Sono i dati salienti del Progetto Start&Growth attivato dall’assessorato alla Formazione della Regione Liguria con risorse del Fondo Sociale Europeo.

Delle 21 start up 57 sono nel settore servizi, 23 nell’artigianato, 22 in ambito turistico e 19 in attività commerciali.

«Grazie al Progetto Start&Growth, gestito dalla Filse in collaborazione con il sistema camerale e le associazioni di categoria – ha spiegato l’assessore Ilaria Cavo in occasione del network meeting con le startup nate grazie al progetto – abbiamo dato vita a un vero e proprio sistema di tutoraggio individuale a supporto degli aspiranti imprenditori. Incontrare oggi queste realtà, dialogare con i promotori di queste idee e trovarli entusiasti per quanto realizzato ha confermato ancora di più la validità dell’iniziativa».