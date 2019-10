Un appalto integrato del valore di 130 milioni di euro. È stato pubblicato l’avviso esplorativo per raccogliere le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affidamento dell’appalto integrato complesso del progetto relativo agli interventi stradali prioritari da realizzare nel porto di Genova, ma non solo.

L’appalto integrato comprende l’elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di una serie di opere stradali.

Prolungamento della sopraelevata portuale ed opere accessorie; ammodernamento della sopraelevata portuale e adeguamento della soluzione semplificata nodo San Benigno/Etiopia; viabilità di collegamento San Benigno – Calata Bettolo; autoparco di Ponente; realizzazione completa della strada “La Superba”; nuovo ponte del Papa; dragaggio del nuovo ponte del Papa; messa in sicurezza del viadotto via Pionieri d’Italia (prima fase); messa in sicurezza del viadotto via Pionieri d’Italia (seconda fase); consolidamento statico Ponte dei Mille.

L’importo complessivo comprende i servizi di progettazione e lavori e gli oneri della sicurezza compresi nell’appalto.

L’aggiudicazione è prevista entro il 31 dicembre 2019.

Tutti i dettagli nell’avviso pubblicato: Avviso esplorativo opere viabilità portuale