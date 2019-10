Si chiama Naviris la nuova joint venture di Naval Group e Fincantieri. Lo comunicano le due società facendo seguito all’annuncio del 14 giugno 2019, in occasione della definizione dei termini operativi per la costituzione di una joint venture paritaria (50/50) tra Fincantieri e Naval Group.

Il nome, presentato a Genova durante l’ultimo Steering Committee (che si riunisce ogni trimestre alternativamente in Francia e in Italia), rappresenta un nuovo passo in avanti nella collaborazione tra Fincantieri e Naval Group.

«L’alleanza – si legge in una nota – vuole essere segno di una grande opportunità per entrambi i gruppi e i loro ecosistemi di migliorare la propria capacità di servire le rispettive Marine nazionali, di acquisire nuovi contratti di esportazione, di sviluppare nuove tecnologie e, in definitiva, di aumentare la competitività dei comparti navali dei due Paesi. La costituzione della Jv è attesa come programmato entro la fine dell’anno».