Domenica 3 novembre torna la #domenicalmuseo, l’iniziativa introdotta nel luglio del 2014 dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini, che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese.

Qui tutte le informazioni e gli orari di apertura.

In Liguria sono aperti il Museo Archeologico di Chiavari – Palazzo Rocca

(via Costaguta, 4); Galleria nazionale di Palazzo Spinola – piazza Pellicceria, 1

Genova; Museo Palazzo Reale di Genova, via Balbi, 10; Area archeologica di Nervia, corso Genova, 134 Ventimiglia; Museo preistorico dei “Balzi Rossi” e zona archeologica via Balzi Rossi, 9 Ventimiglia; Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni, via Luni, 37, Ortonovo; Villa romana del Varignano, via Varignano Vecchio, Portovenere.