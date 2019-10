Orsero spa parteciperà il prossimo 21 ottobre all’Aim Italia Conference che si terrà a Londra.

La conferenza, organizzato da Borsa Italiana, permetterà alle società quotate su Aim Italia di presentare le proprie strategie e i progetti di crescita in incontri one to one riservati agli investitori istituzionali, principalmente internazionali.

Paolo Prudenziati, presidente, ad e cco, Matteo Colombini, ad e cfo ed Edoardo Dupanloup, investor relator di Orsero, illustreranno agli investitori istituzionali internazionali, i numeri del primo semestre 2019, le evoluzioni del mercato di riferimento e le motivazioni alla base del passaggio al mercato principale.

Orsero è leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi.