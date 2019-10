Leonardo e Olmedo, società leader a livello europeo per la trasformazione e l’allestimento di veicoli per uso sanitario, hanno siglato un accordo di collaborazione per lo sviluppo, nel mercato globale, di tecnologie e dotazioni per le missioni di soccorso, per mezzo di elicotteri e ambulanze.

L’obiettivo dell’intesa è quello di migliorare i tempi e l’efficacia degli interventi medici di urgenza svolti in modalità congiunta con elisoccorso e ambulanze, come un unico ambiente senza soluzione di continuità.

L’accordo tra Leonardo e Olmedo prevede un piano di collaborazione che darà priorità alla creazione di una struttura R&D composta da un “team di ricerca” congiunto per lo sviluppo e la prototipazione di nuovi componenti e soluzioni universali, ossia pensati per il contemporaneo e indistinto utilizzo sia su elicottero, sia su ambulanza, nonché piattaforme per scambio dati che consentano l’interfaccia in tempo reale dei parametri vitali del paziente in ogni momento della missione di soccorso: dal luogo d’intervento, fino all’ospedale, passando per il trasferimento.

Il progetto mette insieme, da una parte, le competenze di Leonardo sul fronte dello sviluppo delle eliambulanze e degli elicotteri per le missioni di ricerca e soccorso in ambiente terrestre e marittimo. Dall’altra, quelle della divisione medicale “Ambulance Division” del Gruppo Olmedo, considerata per gamma ed esclusività delle proprie realizzazioni leader di settore dal 1951.

Un a partnership le cui basi sono state gettate durante il meeting internazionale sull’elisoccorso “Remote”, svoltosi a dicembre 2018 nello stabilimento della Divisione Elicotteri di Leonardo a Vergiate, e che ora permette a Olmedo di poter lavorare alla creazione, all’interno del proprio gruppo, di una nuova divisione: una “Fly Division”, completamente dedicata alla progettazione di prodotti e tecnologie sempre più performanti per le eliambulanze.

Un fronte, questo, in cui Leonardo conta una flotta di più di quasi 700 elicotteri per soccorso operativi in tutto il mondo. L’esperienza in campo automotive di Olmedo e quella elicotteristica di Leonardo, dunque, si mettono insieme per inaugurare una nuova era dell’emergenza sanitaria garantendo, come conferma la storia di entrambe le aziende, quel percorso di costante miglioramento di prodotti e tecnologie a favore della collettività.