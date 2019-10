Giovedì 10 ottobre, Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) organizza nello spezzino la sesta edizione dell’(H)-Open day in occasione della Giornata mondiale della salute mentale. I temi riguarderanno i disagi psicologici e i disturbi alimentari nelle donne.

Il dipartimento di Salute mentale, diretto da Rosanna Ceglie, aprirà le porte dei suoi ambulatori alla popolazione con consulti, colloqui psicologici e sportelli di ascolto.

Iniziative come l’H-Open day hanno l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure in casi di disagio psichico e alimentare facendo sì che non siano più oggetto di pregiudizio e paura.

Gli appuntamenti di Asl 5, senza prenotazione e gratuiti, sono i seguenti:

Il primo si terrà dalle 9 alle 12 nell’ambulatorio Psichiatrico dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia e sarà dedicato alla depressione, prevede visite psichiatriche e colloqui psicologici.

Il secondo prevede dalle 9 alle 12 uno sportello di ascolto sui problemi dell’alimentazione e dell’immagine corporea organizzato dal Day hospital riabilitativo “Disturbi condotta alimentare”, di cui è responsabile Elisa Simonini. Si svolgeranno visite psichiatriche e colloqui psicologici nell’ambulatorio Dh Dca situato all’interno del padiglione 7 del Sant’Andrea.