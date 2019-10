Il Gruppo Tarros presenta il nuovo container certificato. Dopo essere stata la prima azienda italiana a trasportare 33 container nel mar Mediterraneo su una nave appositamente modificata (M/N Vento di Levante 1967), oggi il gruppo spezzino prosegue il proprio percorso verso l’innovazione e l’eco-efficienza.

Il nuovo Tarros Certified Container viene esposto in occasione di Bilog, la fiera logistica della Spezia, in programma oggi e domani. Si tratta di una tipologia di container che, prima di essere consegnato ai clienti, dovrà superare ben 10 rigidi controlli.

Alberto Musso, presidente di Tarros Group, spiega: «Tarros nasce sul mare e in mare ha sviluppato i suoi 191 anni di attività. Ogni giorno Tarros, grazie al lavoro dei suoi 600 dipendenti, collega con le sue navi e i suoi mezzi le diverse sponde del Mediterraneo, 16 Paesi, 30 porti e oltre 300 milioni di abitanti. Ed è con molto piacere che presentiamo ai nostri clienti una nuova soluzione di alta qualità».

Fondato nel 1828, il Gruppo Tarros coordina un network logistico integrato e complesso, gestito con le ultime tecnologie disponibili. Tarros, presente in tutto il mar Mediterraneo, è in grado di offrire un sistema efficiente, modulare e smart, in tutte le fasi del trasporto e della logistica integrata.