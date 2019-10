Nuovi canali riservati alle associazioni dei consumatori per favorire una gestione più diretta delle richieste informali tramite la creazione di una e-mail dedicata. A comunicarlo è il gruppo Iren dopo gli incontri svolti nelle sedi di Emilia, Liguria e Piemonte tra le principali associazioni dei consumatori e la stessa società.

Attraverso questo canale le associazioni dei consumatori potranno anche avere la possibilità di prenotare, con una semplice telefonata, appuntamenti personalizzati agli sportelli.

Gli incontri sono stati utili per sviluppare ulteriormente il dialogo e la collaborazione, per accrescere la comprensione reciproca tra le parti, evitando il più possibile malintesi e per valorizzare l’importanza del legame con i territori.

Le proposte, accolte dalle associazioni, saranno operative da lunedì 4 novembre. Verranno inoltre programmati appuntamenti periodici a cadenza trimestrale per condividere i risultati e confrontarsi su tematiche comuni relative ai clienti.