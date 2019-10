Dopo l’accordo siglato tra gruppo Iren e Snam, che prevede la partecipazione nel capitale sociale di Offshore Lng Toscana (Olt), e a seguito della presentazione del piano industriale della multiutility, l’agenzia Fitch rafforza il rating di Iren.

Lo si apprende da una nota di commento dell’agenzia di rating, pubblicata da Radiocor: Fitch evidenzia un rafforzamento degli indici finanziari e del profilo di liquidità della società guidata da Massimiliano Bianco.

La valutazione è positiva, in quanto gli indici finanziari presi in considerazione per il giudizio di rating sono in miglioramento rispetto alla precedente valutazione, grazie anche alla recente cessione della quota di Olt.