In occasione della Giornata mondiale della Vista (giovedì 10 ottobre), Comune di Genova, Istituto David Chiossone e Uici Liguria (Unione italiana ciechi e ipovedenti) organizzano una settimana di eventi a Genova.

Si parte questo weekend: oggi e domani, domenica 6 ottobre, all’Acquario di Genova è in programma l’iniziativa Occhi nel blu.

Un’occasione, pensata per grandi e piccoli, per immergersi in una speciale animazione guidata alla scoperta di come vedono e si orientano alcune specie di organismi marini nel loro habitat acquatico. Il percorso parte dalla vasca degli squali alle 11,30, 15,30 e 16,30.

Clicca qui per saperne di più