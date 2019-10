Ci sono ancora dei posti disponibili per i laboratori di Amt in programma al Festival della Scienza, che si apre oggi a Genova. Obiettivo: far conoscere il “dietro le quinte” del trasporto pubblico genovese.

L’open day di Amt sarà sabato 26 ottobre, giornata in cui tre siti aziendali verranno aperti straordinariamente per la prima volta al pubblico che potrà scoprire i segreti e le curiosità dell’azienda grazie ai tecnici dell’azienda che condurranno le visite.

Saranno aperti il posto centrale della metropolitana a Brin, la sala macchine della funicolare Zecca-Righi e la rimessa bus Mangini alla foce. Nei tre siti sarà presente personale di Amt e del Festival della Scienza per accogliere i visitatori.

Per partecipare ai laboratori Amt è necessario essere in possesso di un biglietto giornaliero o di un abbonamento al Festival della Scienza e prenotarsi chiamando il call center del Festival al numero 010 8934340.

Gli eventi Amt nel dettaglio

Backstage della metropolitana al centro operativo di Brin

Si tratta del “cuore pulsante” della sotterranea genovese, il centro da cui viene gestito e controllato tutto il servizio della metropolitana. Un’occasione unica per scoprire cosa c’è dietro al funzionamento della metro.

Quando: sabato 26 ottobre, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Saranno organizzate visite guidate ogni ora della durata di 45 minuti circa.

Dove: appuntamento all’ingresso della stazione della metropolitana di Brin.

I segreti “tecnici” della funicolare Zecca-Righi

La visita si svolgerà alla storica funicolare del Righi per conoscere il complesso funzionamento di questo affascinante impianto verticale che collega il centro con le alture della città. Nella sala macchine della stazione del Righi si potrà vedere per la prima volta la “il grande sistema” che aziona la funicolare, la gigantesca puleggia con i sui 5 metri di diametro e le funi lunghe un chilometro e mezzo.

Quando: sabato 26 ottobre, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Le visite guidate saranno programmate ogni ora e avranno una durata di 45 minuti circa.

Dove: appuntamento presso la stazione inferiore della Zecca. Nella visita è compreso anche il viaggio di andata e ritorno con la funicolare.

Il vademecum della preparazione dei bus: visita alla rimessa Mangini

Autobus in giro per la città: è questo ciò che ognuno di noi vede quotidianamente del servizio di trasporto pubblico urbano. La macchina del trasporto pubblico è molto più articolata e complessa: l’organizzazione del servizio inizia in rimessa già la sera precedente e al mattino presto con diverse attività propedeutiche alla messa in servizio. Questo laboratorio ha l’obiettivo di far conoscere ai visitatori tutta l’articolata fase di preparazione dei bus prima di essere pronti per trasportare genovesi e turisti a Genova: il rifornimento, il controllo delle vetture, la scelta del mezzo da associare ad una determinata linea e molto altro ancora. Un altro aspetto interessante della visita alla rimessa Mangini è la possibilità di vedere i nuovissimi bus elettrici e il loro sistema di ricarica.

Quando: sabato 26 ottobre; saranno organizzate visite alle 9, 10,30 e 12 e al pomeriggio alle 14, 15,30 e 17 nella rimessa Mangini alla Foce (via Ruspoli).

Dove: appuntamento all’ingresso della rimessa in via Ruspoli.