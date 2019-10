È partita a inizio ottobre la promozione internazionale del Salone Nautico di Genova, con una serie di tappe nei principali saloni esteri: nel 2019 l’Ibex Show a Tampa (Florida), che si è svolto tra l’1 e il 3 ottobre. Il Fort Lauderdale Boat Show, sempre in Florida, in programma tra il 30 ottobre e il 3 novembre. L’anno si concluderà con la presenza al Mets Trade di Amsterdam, tra il 18 e il 21 novembre.

Nel 2020 sarà la volta del Boot di Düsseldorf (18-26 gennaio), del Dubai Boat Show (10-14 marzo), il Singapore Yacht Show (19-22 marzo). Dal 17 al 22 settembre 2020 il Salone Nautico di Genova festeggerà la sua 60esima edizione, già promossa anche a New York lo scorso 12 ottobre, in occasione dei festeggiamenti del Columbus Day.

Un occhio ai numeri del settore: il fatturato globale nel 2018 è stato pari a 4,27 miliardi di euro, +10,3% rispetto al 2017. L’industria nautica da diporto in Italia ha registrato una ripresa significativa e consolidata: a partire dai minimi del 2013, il fatturato ha registrato un incremento del 75%, una performance che nessun altro settore industriale in Italia è stato in grado di generare.