Al via la prima Fiera d’autunno, in programma da domani, giovedì 17 ottobre a domenica 20 ottobre nel piano superiore del padiglione Blu della Fiera di Genova. 70 gli espositori presenti. La rassegna, a ingresso gratuito, sarà aperta giovedì e venerdì dalle 15 alle 23, sabato dalle 11 alle 23 e domenica, giornata conclusiva, dalle 11 alle 21,30. Parcheggio auto nei piazzali esterni, al costo di 5 euro.

Fiera d’autunno propone accurate lavorazioni in legno e soluzioni per la casa e il giardino, tra cui, per esempio, impianti di sicurezza e sistemi di risparmio energetico. Presenti anche componenti per l’arredo e oggettistica di manifattura artigianale provenienti da diverse parti del mondo: da Tibet e Mongolia arrivano alcuni pezzi antichi e dipinti a mano.

Non mancherà la gastronomia con prodotti dolci e salati provenienti da tutta italia: dai cannoli e cassate siciliane alle mozzarelle di bufala campana, ma anche salumi e formaggi di Norcia, specialità al tartufo, prodotti tipici liguri e sardi, birra artigianale di qualità. Spazio anche al benessere e alla salute con visite odontoiatriche a prezzi accessibili.

Infine lo shopping, con stand di abbigliamento e bigiotteria, tra cui una novità dal Brasile: i monili in capimdourado, meglio conosciuto come oro vegetale.